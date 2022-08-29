Двух граждан Казахстана заподозрили в поджоге российского военкомата

Двое граждан Казахстана оказались причастны к поджогу военкомата в Омске, за преступление они получили 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

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Одного из подозреваемых силовики задержали 24 августа. В отношении него было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, однако позже статью переквалифицировали на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают его сообщника.

Как установило следствие, в начале мая они договорились в Telegram с «Добрыней Никитичем» о поджоге российского военкомата за 800 тысяч рублей. 12 мая казахи уже были в Омске, где закупили пять бутылок, машинное масло, бензин и изоленту, чтобы изготовить «коктейли Молотова».