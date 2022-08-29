Опубликовано видео с места ДТП с горящей фурой на МКАД

Из-за дорожного происшествия участке МКАД перед поворотом на Капотню сильно затруднено движение. Там горит большегруз, об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места ДТП. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил кабину водителя фуры. О пострадавших информации нет.