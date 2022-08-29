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52 минуты назад

Опубликовано видео с места ДТП с горящей фурой на МКАД

Денис Фьючин

Из-за дорожного происшествия участке МКАД перед поворотом на Капотню сильно затруднено движение. Там горит большегруз, об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались кадры с места ДТП. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил кабину водителя фуры. О пострадавших информации нет.

По данным Департамента столичного транспорта, движение свободно лишь по трем полосам из шести. Автомобилистам рекомендуется искать пути объезда. Сейчас на месте работают городские оперативные службы.

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