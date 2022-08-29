Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в убийстве россиянина

В Красноярском крае следователи предъявили обвинение в окончательной редакции бизнесмену Анатолию Быкову за создание преступного сообщества (ОПС) и убийство местного жителя. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

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Мужчина обвиняется по части 1 статьи 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Вскоре фигуранту и его адвокатам, а также потерпевшему предоставят материалы дела для ознакомления.

С 1 января 1997 года по 19 июня 2002-го Быков единолично руководил преступным сообществом. В 1998 году по указанию бизнесмена, который стремился повысить свой криминальный авторитет в регионе, был расстрелян его знакомый — 48-летний житель Красноярска. Погибший — авторитет Владимир Филиппов. За организацию его убийства осудили Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. 22 июля суд наложил обеспечительный арест на шесть нежилых зданий и сооружений Быкова на общую сумму более 9,5 миллиона рублей. Вину мужчина не признал.

Ранее стало известно, что 7 сентября 2021 Свердловский районный суд Красноярска приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства в 1994 году. Присяжные признали его виновным.