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34 минуты назад

Россиянка бросила в кустах коляску с полуторагодовалым сыном

Lenta.ru

Жительница Санкт-Петербурга бросила в кустах коляску с полуторагодовалым сыном, внутри она также оставила документы и недопитую бутылку водки. Об этом сообщил порталу «Невские новости» источник в правоохранительных органах.

Россиянка бросила в кустах коляску с полуторагодовалым сыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коляску с плачущим ребенком заметил прохожий и обратился в полицию. Позже выяснилось, что бросившая сына россиянка уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию.

С ноября 2021 года по январь 2022-го мальчик находился в доме ребенка Красногвардейского района, после чего проживал с 28-летней матерью в квартире на Искровском проспекте.

Ребенка доставили в больницу. Медики выявили у него атопический дерматит вне обострения, сейчас мальчика поместили в педиатрическое отделение.

Сотрудники полиции начали устанавливать причины, подтолкнувшие мать к такому поступку.

Ранее жительница Сочи бросила трех сыновей и дочь на детской площадке и пропала на два дня. Полиция передала документы по результатам проверки в следственные органы — матери детей грозит ответственность по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

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