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1 час назад

Двое преступников сбежали из российской колонии

Никита Бородкин

27 августа из колонии-поселения в Березниках в Пермской области сбежали двое преступников. Как сообщает 59.ru, исправительное учреждение покинули 21-летний Иван Бельтюков и 30-летний Алексей Тиунов.

Двое преступников сбежали из российской колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бельтюков был осужден за кражи и грабежи и до перевода в Березники отбывал наказание в колонии общего режима. Тиунов сидел в колонии строгого режима за убийство. Оба они должны были освободиться осенью 2024 года.

В ГУФСИН по Пермскому краю пояснили, в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны и могут свободно перемещаться с разрешения администрации в пределах поселения, если это необходимо для их работы. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных.

Происшествия,ФСИН,
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