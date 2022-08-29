Двое преступников сбежали из российской колонии

27 августа из колонии-поселения в Березниках в Пермской области сбежали двое преступников. Как сообщает 59.ru, исправительное учреждение покинули 21-летний Иван Бельтюков и 30-летний Алексей Тиунов.
Бельтюков был осужден за кражи и грабежи и до перевода в Березники отбывал наказание в колонии общего режима. Тиунов сидел в колонии строгого режима за убийство. Оба они должны были освободиться осенью 2024 года.
В ГУФСИН по Пермскому краю пояснили, в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны и могут свободно перемещаться с разрешения администрации в пределах поселения, если это необходимо для их работы. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных.