Двое преступников сбежали из российской колонии

27 августа из колонии-поселения в Березниках в Пермской области сбежали двое преступников. Как сообщает 59.ru, исправительное учреждение покинули 21-летний Иван Бельтюков и 30-летний Алексей Тиунов.

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Бельтюков был осужден за кражи и грабежи и до перевода в Березники отбывал наказание в колонии общего режима. Тиунов сидел в колонии строгого режима за убийство. Оба они должны были освободиться осенью 2024 года.