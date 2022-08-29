В Москве задержали обвиняемых в незаконном обналичивании 738 млн

Сотрудники полиции задержали в Москве двух участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и обналичивании около 738 млн рублей, в результате чего ими получен преступный доход в размере 22 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Фото: ТАСС ТАСС

В главке отметили, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. В нарушение действующего законодательства они осуществляли банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства.

"Управление осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счетам "Банк-клиент" с целью нелегального обналичивания денежных средств. За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 млн рублей. Преступный доход участников группы составил свыше 22 млн рублей", - сказали в пресс-службе.