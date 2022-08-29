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1 час назад

В Москве задержали обвиняемых в незаконном обналичивании около 738 млн рублей

ТАССиещё 1

Сотрудники полиции задержали в Москве двух участников организованной преступной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности и обналичивании около 738 млн рублей, в результате чего ими получен преступный доход в размере 22 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В Москве задержали обвиняемых в незаконном обналичивании 738 млн
Фото: ТАССТАСС

В главке отметили, что злоумышленники действовали вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей. В нарушение действующего законодательства они осуществляли банковские операции, используя расчетные счета подконтрольных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали услуги в сфере строительства.

"Управление осуществлялось путем использования системы удаленного доступа к счетам "Банк-клиент" с целью нелегального обналичивания денежных средств. За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере не менее 3% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности около 738 млн рублей. Преступный доход участников группы составил свыше 22 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). "Обвинения в незаконной банковской деятельности предъявлены двум гражданам в возрасте 51 и 52 лет, уроженцам Москвы и Московской области", - добавили в полиции. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Происшествия,МВД России,
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