В российском городе танковый снаряд пробил крышу дома

В Нижнем Тагиле танковый снаряд пробил крышу жилого дома во время учебных стрельб, в результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Уралвагонзавода».

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Инцидент в российском городе произошел на территории коллективного сада №3 «Треста №88» на Вагонке. Представители российского предприятия уточнили, что боеприпас не мог нанести вред, поскольку не содержал взрывчатого вещества.

«Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося», — отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Сотрудники предприятия уже начали помогать горожанам с ремонтом поврежденной крыши.