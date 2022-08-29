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26 минут назад

Пациент российской больницы заживо сгорел в своей палате

Lenta.ruиещё 1

В Новосибирске пациент городской больницы заживо сгорел в своей палате. Об этом сообщили представители регионального МЧС на оперативном совещании, передает Ngs.ru.

Пациент российской больницы заживо сгорел в своей палате
Фото: ТАССТАСС

По словам сотрудников ведомства, возгорание произошло 26 августа в палате Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 в Октябрьском районе города. В результате происшествия погиб один человек. О других пострадавших не сообщается.

В свою очередь, в региональном Минздраве изданию рассказали, что сотрудники больницы отреагировали на пожарную сигнализацию и обнаружили в одной из палат горящего человека. Предварительно, россиянин покончил с собой, заявили в пресс-службе ведомства. Сейчас следователи проводят по факту происшествия проверку.

О том, что пациент совершил самоубийство, также сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, 53-летний мужчина страдал от неизлечимой хронической обструктивной болезни легких, при которой человек не может полностью вдохнуть и выдохнуть. Врачи планировали отпустить пациента домой, однако тот сообщил медикам, что ему некуда идти.

Ранее сообщалось о самоубийстве 75-летнего пенсионера в травматологическом отделении больницы на юге Москвы. Погибший прошел в зал ожидания, после чего охранник услышал звук выстрела, а затем обнаружил раненого. Мужчина скончался спустя несколько часов.

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