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1 час назад

Пьяные российские подростки покусали полицейскую

Lenta.ruиещё 1

В Кировском районе Санкт-Петербурга пьяные подростки покусали полицейскую во время ночного рейда. Об этом сообщил телеканалу 78.ru источник в правоохранительных органах.

Пьяные российские подростки покусали полицейскую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27-летний инспектор, старший лейтенант полиции участвовала в рейде по выявлению несовершеннолетних правонарушителей в ночное время в доме № 47 по проспекту Народного Ополчения.

На российскую полицейскую напала 17-летняя учащаяся первого курса промышленно-технологического колледжа. Она укусила сотрудницу в предплечье руки, а ее 18-летний приятель нанес не менее четырех ударов по предплечью кулаком.

Нападавшая отказалась от медицинского освидетельствования, после чего на нее составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Позже девушку передали родителям. На молодого человека был составлен протокол о вовлечении несовершеннолетней в употребление алкоголя.

Позже пострадавшая сотрудница полиции обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Ранее в Удмуртии полицейский избил 16-летнего пьяного подростка, пытавшегося скрыться на машине. Мать пострадавшего написала заявление по факту побоев, в итоге силовик был задержан.

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