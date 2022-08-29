Пьяные российские подростки покусали полицейскую

В Кировском районе Санкт-Петербурга пьяные подростки покусали полицейскую во время ночного рейда. Об этом сообщил телеканалу 78.ru источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

27-летний инспектор, старший лейтенант полиции участвовала в рейде по выявлению несовершеннолетних правонарушителей в ночное время в доме № 47 по проспекту Народного Ополчения.

На российскую полицейскую напала 17-летняя учащаяся первого курса промышленно-технологического колледжа. Она укусила сотрудницу в предплечье руки, а ее 18-летний приятель нанес не менее четырех ударов по предплечью кулаком.

Нападавшая отказалась от медицинского освидетельствования, после чего на нее составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Позже девушку передали родителям. На молодого человека был составлен протокол о вовлечении несовершеннолетней в употребление алкоголя.

Позже пострадавшая сотрудница полиции обратилась за медицинской помощью в травмпункт.