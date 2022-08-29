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31 минуту назад

В Волгоградской области при степном пожаре погиб сотрудник районной администрации

ТАССиещё 3

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области погиб и три сотрудника администрации получили ожоги в Иловлинском районе Волгоградской области, где накануне начался степной пожар. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

При тушении пожара в российском регионе погиб чиновник
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"При тушении возгорания травы на окраине хутора Стародонской Иловлинского района Волгоградской области с целью исключения возгорания близлежащей лесопосадки, за которым на расстоянии около 15 км расположен детский лагерь "Лазурный", погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области. Трое других мужчин с ожогами лица, шеи и конечностей доставлены в ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ". Организована проверка", - говорится в сообщении.

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Мужчина вместе с тремя коллегами для локализации распространения возгорания направился к месту возгорания на автомобиле марки УАЗ-469 с прицепом, в котором располагались пластиковая бочка с 1 тыс. литров воды и бензиновый насос для подачи воды. Из-за сильных порывов ветра их догнал огонь, который окружил автомобиль. Испугавшись возгорания и последующего взрыва автомобиля, сотрудники администрации вышли из него и стали бежать навстречу огню, против ветра, тем самым рассчитывая перебежать линию огня.

"Трое сотрудников администрации смогли пробежать через огонь, а их начальник получил ожоги, от которых умер на месте. Угрозы жизни госпитализированных сотрудников нет", - добавили в пресс-службе ведомства.

Врачи оценивают состояние пострадавших мужчин 1993, 1980 и 1965 годов рождения как стабильное, уточнили ТАСС в облздраве региона.

По данным администрации Иловлинского района в соцсети "ВКонтакте", начавшийся в воскресенье к вечеру степной пожар перекинулся на лес. Огонь вспыхнул вблизи детского лагеря "Лазурный", детей эвакуировали. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огнеборцы локализовали природный пожар в 23:00 в воскресенье, сейчас проводится проливка и тушение огня в отдельных очагах. Площадь возгорания уточняется.

Происшествия,МЧС России,Следственный комитет,
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