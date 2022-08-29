В Москве задержали афериста за попытку обмануть бизнесмена

Сотрудники полиции задержали в Москве участника криминальной схемы, который под видом сотрудника силового ведомства обещал предпринимателю помощь в продвижении коммерческих интересов компании за 85 млн рублей. Также в Крыму задержан его соучастник, сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию обратился столичный предприниматель. Он сообщил, что некоторое время назад с ним связался мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства, и за деньги предложил помощь в продвижении коммерческих интересов компании. Войдя в доверие к заявителю, злоумышленник гарантировал получение преимущества в интересующем его рыночном сегменте, а именно в реализации табачной продукции с помощью лоббирования соответствующих законопроектов в органах исполнительной власти. Также аферист обещал предпринимателю содействие в приобретении прав на недвижимость, ранее принадлежавшей сети ресторанов быстрого питания.
"Данные услуги фигурант оценил в 85 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили одного из подозреваемых и задержали его на Новослободской улице. Одновременно на территории Республики Крым был задержан предполагаемый организатор криминальной схемы", - сказала Волк, отметив, что задержанные не имеют никакого отношения к государственным структурам РФ. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").