В Австралии пострадала школьница в результате нападения одноклассницы

Ученица средней школы напала на одноклассницу с ножом в австралийском городе Ориндж, расположенном в 250 км к северо-западу от Сиднея. Об этом в понедельник сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.
"Сотрудники полиции, прибывшие в общеобразовательную школу Оринджа после сообщения о вооруженном нападении, обнаружили 16-летнюю девочку с ножевыми ранениями в грудь и руку. Позднее была арестована нападавшая", - указали в полиции.
Также сообщается, что пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, после чего ее госпитализировали. Медики считают состояние подростка стабильным. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Другие подробности инцидента не приводятся.