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7 минут назад

В Австралии пострадала школьница в результате нападения одноклассницы с ножом

ТАСС

Ученица средней школы напала на одноклассницу с ножом в австралийском городе Ориндж, расположенном в 250 км к северо-западу от Сиднея. Об этом в понедельник сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

В Австралии пострадала школьница в результате нападения одноклассницы
Фото: UnsplashUnsplash

"Сотрудники полиции, прибывшие в общеобразовательную школу Оринджа после сообщения о вооруженном нападении, обнаружили 16-летнюю девочку с ножевыми ранениями в грудь и руку. Позднее была арестована нападавшая", - указали в полиции.

Также сообщается, что пострадавшей была оказана медицинская помощь на месте, после чего ее госпитализировали. Медики считают состояние подростка стабильным. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Другие подробности инцидента не приводятся.

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