ФСБ установила еще одного участника убийства Дарьи Дугиной

ФСБ России установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной, - он выехал за пределы РФ за день до преступления. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы - гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

В ФСБ сообщили, что продолжают устанавливать лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству Дарьи Дугиной.

"Изучение камер видеонаблюдения документально подтверждает, что исполнительница преступления гражданка Украины Наталья Вовк лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", - подчеркнули в ФСБ.

Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство. Затем она выехала в Эстонию.