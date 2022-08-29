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20 минут назад

ТАСС сообщает о взрывах в Херсоне и работе системы ПВО

Газета.Ru

Российская система противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, запустила минимум пять ракет в небо над Херсоном. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и работе системы ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что следов от ракет систем ПВО в небе не видно, однако слышны звуки взрывов.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

26 августа заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что система ПВО отразила массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон, практически все сбито, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Херсоне раздаются взрывы, российские силы ПВО, предположительно, запустили минимум 4 ракеты в небо над городом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,Кирилл Стремоусов,Владимир Путин,
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