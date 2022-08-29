В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
35 минут назад

Охраннику, испортившему картину ученицы Малевича, назначили наказание

Мир24иещё 9

Охраннику, испортившему картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, назначили наказание. Александра Васильева ждут 180 часов обязательных работ и принудительное лечение, передает ТАСС.

Испортившему картину ученицы Малевича охраннику назначили наказание
Фото: vk.com/theartnewspaper.russiavk.com/theartnewspaper.russia

Приговор озвучил мировой судья судебного участка №2 Верх-Исетского района Екатеринбурга. Александра Васильева признали виновным по статье «Вандализм, то есть порча имущества в общественном месте». Подсудимый полностью признал свою вину.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года в «Ельцин центре»в Екатеринбурге. Тогда Александр Васильев работал охранником. Он нарисовал ручкой на изображенных на картине лицах «схематичное изображение глаз». Так он причинил Третьяковской галерее, в чье собрание входит полотно, ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Позже картину отреставрировали за счет страховой компании. Васильев признал вину и принес извинения.

Происшествия,Казимир Малевич,Александр Васильев,Ельцин-центр,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители