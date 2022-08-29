Испортившему картину ученицы Малевича охраннику назначили наказание

Охраннику, испортившему картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской, назначили наказание. Александра Васильева ждут 180 часов обязательных работ и принудительное лечение, передает ТАСС.
Приговор озвучил мировой судья судебного участка №2 Верх-Исетского района Екатеринбурга. Александра Васильева признали виновным по статье «Вандализм, то есть порча имущества в общественном месте». Подсудимый полностью признал свою вину.
Напомним, инцидент произошел в декабре 2021 года в «Ельцин центре»в Екатеринбурге. Тогда Александр Васильев работал охранником. Он нарисовал ручкой на изображенных на картине лицах «схематичное изображение глаз». Так он причинил Третьяковской галерее, в чье собрание входит полотно, ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.
Позже картину отреставрировали за счет страховой компании. Васильев признал вину и принес извинения.