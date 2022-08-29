В Мелитополе произошла серия взрывов

В Мелитополе произошло пять взрывов. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент агентства, звуки пяти взрывов раздались в городе примерно в 17:00. Отмечается, что их было слышно в районе кинотеатра «Победа», расположенного к северу от центра города.

Накануне сообщалось, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России несколько раз за день успешно пресекли ракетные удары со стороны украинской армии по Мелитополю.