В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
26 минут назад

Сотрудник супермаркета запер ребенка в холодильнике из-за жалобы на просрочку

НДН.Инфоиещё 3

Магазин известной сети в Новосибирске оказался в центре скандала.

Мальчика заперли в холодильнике магазина за жалобы на просрочку
Фото: ndn.infondn.info

СК проверяет информацию о ЧП в Дзержинском районе Новосибирска. Как стало известно из СМИ, там подозревают сотрудника магазина в нарушении прав ребенка.

Сообщается, что 9-летний мальчик пришел в торговую точку на улице Селезнева и заметил просроченные продукты. Ребенок привлек внимание одного из работников и попросил убрать товар с полок. В ответ на это сотрудник запер его в холодильном складском помещении

По данным прокуратуры Новосибирской области, речь якобы идет об одном из супермаркетов торговой сети «Мария-Ра». А сам инцидент произошел 23 августа.

«Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер и законности процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - добавили в ведомстве.

Прошлой осенью в Новосибирске расследовали дело об избиении школьника охранником «Пятерочки». Мужчина напал на ребенка, решив, что тот нарушает общественный порядок.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители