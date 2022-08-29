Мальчика заперли в холодильнике магазина за жалобы на просрочку

Магазин известной сети в Новосибирске оказался в центре скандала.

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СК проверяет информацию о ЧП в Дзержинском районе Новосибирска. Как стало известно из СМИ, там подозревают сотрудника магазина в нарушении прав ребенка.

Сообщается, что 9-летний мальчик пришел в торговую точку на улице Селезнева и заметил просроченные продукты. Ребенок привлек внимание одного из работников и попросил убрать товар с полок. В ответ на это сотрудник запер его в холодильном складском помещении

По данным прокуратуры Новосибирской области, речь якобы идет об одном из супермаркетов торговой сети «Мария-Ра». А сам инцидент произошел 23 августа.

«Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер и законности процессуальных решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - добавили в ведомстве.