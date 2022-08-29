Парень зарезал отвергнувшую его девушку

В индийском городе Умаргам, штат Гуджарат, парень зарезал 18-летнюю девушку, которая его отвергла. Об этом сообщает The Times of India.

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В совершении преступления подозревают несовершеннолетнего Панкаджа Пасвана. Он приехал на скутере с двумя друзьями, выследил 18-летнюю Хему Ядав, когда та возвращалась домой с занятий, и убил ее. После этого ему удалось скрыться.

До нападения Пасван предлагал Ядав вступить в отношения, но она ему отказала. Когда девушка была жива, она рассказывала членам своей семьи, что молодой человек пытался добиться ее расположения.

Товарищи Пасвана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Предварительное расследование показало, что они не участвовали в нападении. Самого убийцу пока не удалось найти.