В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"

Получивший свое название от провинции в Лаосе тайфун «Хинамнор движется в сторону Японии по Тихому океану. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.

Фото: Reuters Reuters

В Японии тайфуну присвоен порядковый номер 11. Сообщается, что скорость его продвижения 30 км в час. 31 августа он может обрушиться на южный остров Кюсю. К вечеру 29 августа он может близко подойти к архипелагу Огасавара.

Сейчас давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре — 30 метров в секунду, при порывах — до 40 метров в секунду.