В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"

Газета.Ru

Получивший свое название от провинции в Лаосе тайфун «Хинамнор движется в сторону Японии по Тихому океану. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.

В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"
Фото: ReutersReuters

В Японии тайфуну присвоен порядковый номер 11. Сообщается, что скорость его продвижения 30 км в час. 31 августа он может обрушиться на южный остров Кюсю. К вечеру 29 августа он может близко подойти к архипелагу Огасавара.

Сейчас давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре — 30 метров в секунду, при порывах — до 40 метров в секунду.

По оценке специалистов, влияние тайфуна затронет обширную территорию от юго-запада до северо-запада страны. Японию ждет выпадение обильных ливневых дождей.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители