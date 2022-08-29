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20 минут назад

Два пилота Air France отстранены от работы после драки в кабине

Газета.Ru

Представитель компании Air France поделился c The Guardian информацией, что два пилота Air France были отстранены от работы после драки в кабине. Инцидент произошел еще в июне на рейсе Женева-Париж, но обнародовали его только сейчас.

Два пилота отстранены от работы после драки в кабине
Фото: ReutersReuters

Рейс, несмотря на конфликт в кабине управления лайнером с пассажирами на борту, продолжился. В результате самолет благополучно сел. Представитель Air France, указал, что возникшая конфликтная ситуация никак не повлияла на остальную часть полета.

Швейцарская газета La Tribune описала подробности инцидента. Командир и второй пилот поругались сразу после взлета и схватили друг друга за воротники после того, как один ударил другого.

Разнимать пилотов пришлось бортпроводникам, и один из них остался в кабине с пилотами до конца полета. Точная причина ссоры не называется.

Происшествия,Air France,
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