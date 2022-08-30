В Новой Москве произошла массовая драка с участием 20 человек

Неизвестные подрались в поселке Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщает газета "Известия". Молодые люди устроили драку во дворе дома на улице Липовый парк.
По информации очевидцев, около 20 человек участвовали в потасовке. Причина драки – бытовой конфликт.
Ранее в деревне Аристово Московской области словесный конфликт между мужчинами обернулся стрельбой. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В начале августа в подмосковных Химках произошла массовая драка со стрельбой. Инцидент произошел у магазина, где поссорились две компании. Потасовка переросла в крупную драку, участники которой начали стрелять.