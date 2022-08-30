В Новой Москве произошла массовая драка с участием 20 человек

Неизвестные подрались в поселке Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщает газета "Известия". Молодые люди устроили драку во дворе дома на улице Липовый парк.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации очевидцев, около 20 человек участвовали в потасовке. Причина драки – бытовой конфликт.