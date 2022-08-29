Есть пострадавшие: В Москве произошла массовая драка

Массовая драка с поножовщиной на парковке около жилого дома на Синявинской улице произошла на севере Москвы вечером воскресенья. Два человека были ранены.
«Предполагаемые участники конфликта задержаны, они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. По предварительной информации, около 22:30 в воскресенье между гражданами произошел словесный конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку, в результате которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы», — сообщили в МВД ТАСС.
В правоохранительных органах уточнили, что в полицию доставлены восемь человек, все они — приезжие.
Ранее «СП» писала, что в Санкт-Петербурге мужчину расстреляли после того, как он порезал подростка мачете.