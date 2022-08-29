Есть пострадавшие: В Москве произошла массовая драка

«Предполагаемые участники конфликта задержаны, они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. По предварительной информации, около 22:30 в воскресенье между гражданами произошел словесный конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку, в результате которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы», — сообщили в МВД ТАСС.