Мужчина умер после участия в полумарафоне "Золотое кольцо"

Один из участников командной эстафеты полумарафона "Золотое кольцо" в Ярославле почувствовал недомогание во время соревнований, его доставили в больницу, где он впоследствии умер. Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

"Сегодня во время командной эстафеты на ярославском полумарафоне "Золотое кольцо" Андрею Анджану стало плохо. Андрей Сергеевич - опытный атлет, неоднократно участвовал в беговых событиях. Одна из бригад врачей, которая дежурила на Стрелке во время полумарафона, оказала необходимую помощь. На скорой мужчина был доставлен в больницу, но там скончался", - говорится в опубликованном сообщении.

После того, как в мае 2022 года участнику полумарафона в Ростове Великом в Ярославской области стало плохо за несколько метров до финиша и медикам не удалось его спасти, организаторы ужесточили правила приема медицинских справок от спортсменов. Кроме того, теперь на дистанциях обязательно дежурит реанимобиль, а врачи со специальным реанимационным оборудованием сопровождают каждый забег. Как уточняется в Telegram-канале Веры Даргель, перед стартом погибший прошел медицинское обследование и предоставил справку о допуске к дистанции.