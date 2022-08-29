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1 час назад

ВСУ пробили крышу хранилища ядерного топлива Запорожской АЭС

Вечерняя Москваиещё 2

В результате удара со стороны украинских военнослужащих была пробита крыша спецкорпуса Запорожской атомной электростанции (АСЭ), где хранилось ядерное топливо. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

ВСУ пробили крышу хранилища ядерного топлива Запорожской АЭС
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России сбили украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов Запорожской АЭС. Отмечается, что сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.

Кроме того, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ уже сформирована и направляется на Запорожскую АЭС, она прибудет туда на следующей неделе. По его словам, отправка миссии агентства обусловлена необходимостью «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что гипотетическое посещение Запорожской АЭС международными специалистами по атомной энергии не приведет к существенному изменению ситуации с обстрелами станции. Кроме того, Украина будет стараться не дать этому визиту состояться.

Происшествия,Рафаэль Гросси,Владимир Рогов,Юрий Светов,МАГАТЭ,
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