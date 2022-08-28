В Рязанской области вспыхнул новый лесной пожар

«Территория была незамедлительно опахана, проложены минерализованные полосы. В настоящее время пожар локализован, идёт проливка его территории. Очень помогают волонтёры: вместе с пожарными они работают над ликвидацией возгорания с помощью ранцевых огнетушителей. Эти устройства специально разработаны для борьбы с огнём в полевых условиях и возле жилых домов», — рассказал Малков.