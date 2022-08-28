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1 час назад

В Рязанской области вспыхнул новый лесной пожар

Говорит Москва

Лес загорелся в районе села Заборье Рязанского района, сообщил врио главы региона Павел Малков.

В Рязанской области вспыхнул новый лесной пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Территория была незамедлительно опахана, проложены минерализованные полосы. В настоящее время пожар локализован, идёт проливка его территории. Очень помогают волонтёры: вместе с пожарными они работают над ликвидацией возгорания с помощью ранцевых огнетушителей. Эти устройства специально разработаны для борьбы с огнём в полевых условиях и возле жилых домов», — рассказал Малков.

Он подчеркнул, что угрозы для населённых пунктов нет. Предполагаемую причину возгорания устанавливают специалисты. Малков ещё раз попросил жителей воздержаться от походов в лес, пока не будет снят режим чрезвычайной ситуации.

Происшествия,Павел Малков,
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