В Рязанской области вспыхнул новый лесной пожар

Лес загорелся в районе села Заборье Рязанского района, сообщил врио главы региона Павел Малков.
«Территория была незамедлительно опахана, проложены минерализованные полосы. В настоящее время пожар локализован, идёт проливка его территории. Очень помогают волонтёры: вместе с пожарными они работают над ликвидацией возгорания с помощью ранцевых огнетушителей. Эти устройства специально разработаны для борьбы с огнём в полевых условиях и возле жилых домов», — рассказал Малков.
Он подчеркнул, что угрозы для населённых пунктов нет. Предполагаемую причину возгорания устанавливают специалисты. Малков ещё раз попросил жителей воздержаться от походов в лес, пока не будет снят режим чрезвычайной ситуации.