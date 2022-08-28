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1 час назад

Появилось видео начала пожара на рынке в Волжском

Елена Прошина

В интернете появилось видео с рынка «Людмила» в Волжском. На ролике отчетливо заметно, что пожар начался на крыше торгового павильона. Продавцы совершенно спокойно отреагировали на то, что появился мощный очаг возгорания, пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«У нас крыша загорелась. Пожарку надо бы вызвать», - без особых эмоций сказал автор видео, опубликованного на канале.

За считанные минуты рынок сгорел полностью. Кроме того, взорвалось несколько автомобилей, припаркованных рядом с торговым объектом, сообщает канал «Новости Волгограда».

Также сгорела квартира на 6-м этаже в расположенном по соседству многоквартирном доме.

Очевидцы утверждают, что пожар начался из-за ремонтных работ на крыше павильона. Работу пожарных осложняло то, что в здании находилось большое количество газовых баллонов. Они начинали взрываться, как только к ним подходил огонь.

Фрагмент одного из них попал на территорию соседнего лицея №1.

Данных о пострадавших в настоящее время нет. Сумма ущерба подсчитывается.

Происшествия,Видео,
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