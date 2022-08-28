Сетка упала на девочку на детской площадке в Москве

Семилетняя девочка получила серьезные повреждения, после того как на нее упала металлическая сетка на детской площадке в Москве, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Фото: Прокуратура Москвы Прокуратура Москвы

Инцидент произошел на детской площадке на улице Грекова. Девочка играла в специально оборудованном для этого месте, когда на нее упало тяжелое металлическое ограждение.

Ребенок получил серьезные повреждения, она была госпитализирована. Сейчас за ее состоянием наблюдают врачи.

Бабушкинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники правоохранительных органов проверят исполнение требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации детской площадки.