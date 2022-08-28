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27 минут назад

В Москве на семилетнюю девочку упала металлическая сетка на детской площадке

Газета.Ruиещё 1

Семилетняя девочка получила серьезные повреждения, после того как на нее упала металлическая сетка на детской площадке в Москве, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Сетка упала на девочку на детской площадке в Москве
Фото: Прокуратура МосквыПрокуратура Москвы

Инцидент произошел на детской площадке на улице Грекова. Девочка играла в специально оборудованном для этого месте, когда на нее упало тяжелое металлическое ограждение.

Ребенок получил серьезные повреждения, она была госпитализирована. Сейчас за ее состоянием наблюдают врачи.

Бабушкинская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники правоохранительных органов проверят исполнение требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации детской площадки.

Ранее семилетнему мальчику раздробило руку при закрытии откатных ворот в Татарстане.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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