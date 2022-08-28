Крупный пожар на рынке в Волжском перекинулся на жилой дом

В городе Волжский Волгоградской области загорелись торговые ряды рынка «Людмила» на улице 40 лет Победы. Сведений о пострадавших нет. Об этом пишет Волжский.ру.

По данным издания, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 17.05 мск. На место происшествия были направлены 1 и 5 отряды ФСП и полиция.

По территории рынка огонь распространился очень быстро, порывами ветра его перекинуло на припаркованные поблизости машины и даже на соседний многоквартирный дом.

Первоначально СМИ и каналы писали о том, что площадь затронутой огнем территории составляет 100 квадратных метров. Затем она выросла до 700 и далее до 7 тысяч квадратных метров, добавляет РИА «Новости» в своем канале.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор. В результате небрежных действий рабочих, проводивших ремонт крыши торговых рядов, загорелись и взорвались баллоны с газом, сообщает Zvezdanews.