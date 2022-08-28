Четыре самолета направили на тушение пожаров в Ивановской области

"Всего на данный момент привлечено более 570 человек и 75 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ивановской области в количестве 70 человек, 19 единиц техники и аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в составе 50 человек и 5 единиц техники и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - добавили в ведомстве.