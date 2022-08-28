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34 минуты назад

Четыре самолета направили на тушение пожаров в Ивановской области

ТАСС

Три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 50 человек и 10 единиц техники направлены на тушение природных пожаров на территории Ивановской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Четыре самолета направили на тушение пожаров в Ивановской области
Фото: ТАССТАСС

"Чрезвычайное ведомство для тушения природных пожаров направило три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильную группировку Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 50 человек и 10 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в министерстве, в готовности к применению находится еще один самолет Бе-200ЧС МЧС России.

"Всего на данный момент привлечено более 570 человек и 75 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ивановской области в количестве 70 человек, 19 единиц техники и аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в составе 50 человек и 5 единиц техники и два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - добавили в ведомстве.

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