Стали известны детали убийства отца экс-игрока «Зенита»

В поселке Коробицыно Ленинградской области убили Мансура Абдулфаттаха, отца защитника ФК «Зенит» Баселя Абдулфаттаха. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: Telegram-канал Mash Telegram-канал Mash

Вдова убитого Татьяна обвинила в убийстве своего зятя Романа, бывшего мужа дочери. По ее словам, он недавно вышел из психиатрической клиники.

Женщина рассказала, что Роман неоднократно проявлял агрессию в отношении жены и других родственников. После развода он пытался похитить общих детей, но это ему не удалось.

Она не сообщила, по каким причинам ее зять попал в клинику. Но пояснила, что Роман обвинял тестя в том, что тот якобы способствовал его помещению в медицинское учреждение.

Татьяна полагает, что это именно он убил супруга. Ее подозрения основываются на рассказах соседей. Они слышали крики и хрипы Мансура. После того, как все прекратилось, из дома якобы вышел Роман и сразу скрылся с места преступления.