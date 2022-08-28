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51 минуту назад

Стали известны детали убийства отца экс-игрока «Зенита»

Елена Прошина

В поселке Коробицыно Ленинградской области убили Мансура Абдулфаттаха, отца защитника ФК «Зенит» Баселя Абдулфаттаха. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Стали известны детали убийства отца экс-игрока «Зенита»
Фото: Telegram-канал MashTelegram-канал Mash

Вдова убитого Татьяна обвинила в убийстве своего зятя Романа, бывшего мужа дочери. По ее словам, он недавно вышел из психиатрической клиники.

Женщина рассказала, что Роман неоднократно проявлял агрессию в отношении жены и других родственников. После развода он пытался похитить общих детей, но это ему не удалось.

Она не сообщила, по каким причинам ее зять попал в клинику. Но пояснила, что Роман обвинял тестя в том, что тот якобы способствовал его помещению в медицинское учреждение.

Татьяна полагает, что это именно он убил супруга. Ее подозрения основываются на рассказах соседей. Они слышали крики и хрипы Мансура. После того, как все прекратилось, из дома якобы вышел Роман и сразу скрылся с места преступления.

Вдова призналась, что она и ее дочь боятся за свою жизнь и планируют спрятаться в безопасном месте.

Происшествия,Зенит,
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