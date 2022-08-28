Мигранты украли 135 пачек масла ради тысячи рублей

В Петербурге два гражданина Узбекистана украли из супермаркета 135 пачек сливочного масла. Молодые люди заявили, что хотели продать всю добычу за 1 тысячу рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Инцидент произошел 15 августа около 21.24. Мигранты зашли в «Ленту» на улице Руставели, 61 и вынесли 135 пачек сливочного масла. Общая сумма украденного составила 25,6 тысячи рублей.

Подозреваемых задержали. Ими оказались Тохиржон Далижонов и Бахтийор Собиров.

Накануне, 27 августа, задержанным предъявили обвинение. В суде молодые люди пояснили, что украли масло «на продажу»: якобы их ждал «покупатель», который обещал 1 000 рублей за все.

В сообщении Объединенной пресс-службы говорится, что суд отправил в СИЗО «злостных похитителей сливочного масла».