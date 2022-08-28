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1 час назад

Baza: мужчина изнасиловал и выбросил в окно девочку, которую для него украла сожительница

Газета.Ruиещё 1

Девушка украла на детской площадке семилетнюю девочку для своего сожителя. Он изнасиловал ребенка и выбросил ее в окно, сообщается в Telegram-канале «Baza».

Мужчина изнасиловал и выбросил в окно украденную для него девочку
Фото: Телеграм-канал «Baza»Телеграм-канал «Baza»

По предварительной информации, 26 августа 2022 года в Курильске, Сахалинская область, 28-летняя девушка уговорила гуляющую одну семилетнюю девочку, которую встретила на детской площадке, пойти в ее квартиру. Там их ждал ранее судимый за изнасилование 46-летний сожитель подозреваемой.

Мужчина изнасиловал девочку, а после выбросил ее из окна второго этажа.

Ребенка нашли в тяжелом состоянии. С помощью вертолета она была доставлена в реанимацию больницы Южно-Сахалинска. Через сутки ее перевели в хирургическое отделение. Врачи сумели стабилизировать состояние девочки, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Родственники девочки написали заявление в полицию. Мужчину и женщину задержали. Против них возбудили уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер пытался изнасиловать 10-летнюю девочку около подъезда.

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