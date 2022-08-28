Мужчина изнасиловал и выбросил в окно украденную для него девочку

Девушка украла на детской площадке семилетнюю девочку для своего сожителя. Он изнасиловал ребенка и выбросил ее в окно, сообщается в Telegram-канале «Baza».

Фото: Телеграм-канал «Baza» Телеграм-канал «Baza»

По предварительной информации, 26 августа 2022 года в Курильске, Сахалинская область, 28-летняя девушка уговорила гуляющую одну семилетнюю девочку, которую встретила на детской площадке, пойти в ее квартиру. Там их ждал ранее судимый за изнасилование 46-летний сожитель подозреваемой.

Мужчина изнасиловал девочку, а после выбросил ее из окна второго этажа.

Ребенка нашли в тяжелом состоянии. С помощью вертолета она была доставлена в реанимацию больницы Южно-Сахалинска. Через сутки ее перевели в хирургическое отделение. Врачи сумели стабилизировать состояние девочки, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Родственники девочки написали заявление в полицию. Мужчину и женщину задержали. Против них возбудили уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.