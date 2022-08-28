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1 час назад

ВСУ атаковали ядерный реактор на Запорожской АЭС

Илья Родин

Артиллеристы ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Во время первого обстрела украинские военные выпустили три снаряда. Они упали в районе спецкорпуса № 2. В нем находятся как новое топливо для реакторов, так и твердые радиоактивные отходы, уточнили в пресс-службе.

Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

Линии трубопроводов были повреждены осколками снарядов, дополнили в ведомстве.

В результате второго артналета пять снарядов упали напротив 6-ой блочной насосной станции, один - в районе 6-го энергоблока.

По данным Минобороны, удар был нанесен со стороны села Марьевка, расположенного в Днепропетровской области. По артиллеристам ВСУ был нанесен ответный удар.

Сообщается, что в настоящее время ведется проверка технического состояния станции. По мнению специалистов, радиационная обстановка в регионе остается в пределах нормы.

Происшествия,В мире,Видео,Минобороны России,
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