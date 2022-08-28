ВСУ атаковали ядерный реактор на Запорожской АЭС

Артиллеристы ВСУ дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Во время первого обстрела украинские военные выпустили три снаряда. Они упали в районе спецкорпуса № 2. В нем находятся как новое топливо для реакторов, так и твердые радиоактивные отходы, уточнили в пресс-службе.

Линии трубопроводов были повреждены осколками снарядов, дополнили в ведомстве.

В результате второго артналета пять снарядов упали напротив 6-ой блочной насосной станции, один - в районе 6-го энергоблока.

По данным Минобороны, удар был нанесен со стороны села Марьевка, расположенного в Днепропетровской области. По артиллеристам ВСУ был нанесен ответный удар.