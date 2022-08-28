Ночное ДТП в Петербурге попало на видео

Ночью в Санкт-Петербурге на Пироговской набережной произошло ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением и на полной скорости задел другую машину. В результате столкновения автомобиль лихача перевернулся.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора очевидца аварии. Видеозапись опубликована в Telegram-канале "Раньше всех. Петербург". Сообщают,что водители и пассажиры выбрались из автомобиля самостоятельно. Информации о пострадавших нет.