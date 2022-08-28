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1 час назад

Момент поджога автомобиля BMW высокопоставленного чиновника Минобороны России попал на видео

Майк Габриелян

Момент поджога автомобиля BMW высокопоставленного чиновника Минобороны России попал на видео. Ролик опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как во дворе дома на Ленинградском шоссе в Москве женщина подходит с канистрой к машине. Она обливает ее, поджигает с двух концов и убегает. Автомобиль сразу вспыхивает.

В Москве загорелся BMW замначальника управления Генштаба

Ранее сообщалось, что в Москве спалили BMW высокопоставленного чиновника Министерства обороны России. Подозреваемую задержал сын потерпевшего и доставил в правоохранительные органы. Экстренные службы потушили пожар.

При этом владелец машины - замначальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгений Секретарев - позднее заявил, что не проживает в том дворе, где подожгли автомобиль.

Военный отметил, что его машина оказалась во дворе случайно. Он не знает поджигательницу, но, скорее всего, она является «не очень адекватной».

Происшествия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,Генштаб,
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