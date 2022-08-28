Момент поджога автомобиля BMW высокопоставленного чиновника Минобороны России попал на видео. Ролик опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как во дворе дома на Ленинградском шоссе в Москве женщина подходит с канистрой к машине. Она обливает ее, поджигает с двух концов и убегает. Автомобиль сразу вспыхивает.

Ранее сообщалось, что в Москве спалили BMW высокопоставленного чиновника Министерства обороны России. Подозреваемую задержал сын потерпевшего и доставил в правоохранительные органы. Экстренные службы потушили пожар.

При этом владелец машины - замначальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгений Секретарев - позднее заявил, что не проживает в том дворе, где подожгли автомобиль.