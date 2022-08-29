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18 минут назад

Вооруженные таксисты устроили драку на Васильевском острове Петербурга

Газета.Ruиещё 2

В Санкт-Петербурге вооруженные водители такси устроили разборки межу собой.

Вооруженные таксисты устроили драку в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал источник РЕН ТВ, у оппонентов были нож, молоток и аэрозольный пистолет "Удар". Точная причина конфликта неизвестна.

Разборка произошла еще 25 августа на улице 2-я линия Васильевского острова, но стало о ней известно только сейчас. Один водитель разбил монтировкой машину другого, а тот в ответ применил аэрозольный пистолет "Удар". После чего набросился на оппонента с ножом - тот выбрал для обороны молоток.

Прибывшие на вызов очевидцев сотрудники ППС задержали нападавшего - 30-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Таксисту грозит до семи лет лишения свободы. Потерпевший обратился за медицинской помощью только через два дня. У него диагностирован химический ожог лица и рана живота. Мужчину отпустили домой после оказания помощи.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция расследует драку с участием украинцев на кинофестивале.

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