В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
18 минут назад

В черногорском отеле отравились почти 100 человек

News.ru

Около 100 европейских туристов получили пищевое отравление в крупном отеле Черногории, расположенном в туристической столице страны —Будве, сообщает телеканал RTCG. Часть отравившихся была госпитализирована. Речь идет о десятках человек.

Массовое отравление туристов произошло на популярном черногорском курорте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что об отравлении заявили 96 человек. У них проявились схожие симптомы после употребления еды в отеле.

Вчера вечером, 26 августа, около 22:00 (23:00 мск) в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой, — говорится в сообщении.

Туристы приехали в Будву из Польши, Италии и Хорватии. Так как большинство из них останавливались в отеле ненадолго, в течение дня они массово обращались за помощью в больницы на побережье страны в городах Цетине, Бар и Котор.

Ранее из детского лагеря «Республика дружных» в Забайкальском крае с острой кишечной инфекцией госпитализировали 39 детей и одного взрослого. Их состояние медики оценили как удовлетворительное. Еще у двоих воспитанников лагеря диагностировали ОРВИ.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители