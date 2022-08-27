«Бич, приехал с колхоза»: избитый школьницами россиянин оказался жив

Избитый школьницами в Тюменской области россиянин Анатолий Гилев оказался жив и рассказал Telegram-каналу Shot, что стало причиной произошедшего на вокзале и почему он смог дать отпор. По словам Гилева, его били ногами около часа, потому что он отказался выпивать вместе со школьницами, а ответить не смог из-за слабости.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина признался, что опоздал на электричку и остался ночевать на привокзальной станции Вагай в Омутинском районе. По его словам, рядом развлекались три девочки 15, 16 и 17 лет. Они громко слушали музыку, смеялись и пили алкоголь. Заметив Гилева, они начали приставать к нему, предлагали вместе выпить пива, но парень отказался из-за онкологии. Он отметил, что девушки сразу принялись бить его ногами и продолжали около часа.

Одна подошла: «Пить будешь?» Я ответил: Нельзя мне, я не буду ничего. Вот она до этого и докопалась: «Ты, бич, приехал с колхоза! А с нами, с девчонками, даже не выпьешь!», — признался Гилев.

Мужчина рассказал, что у него онкологическое заболевание, поэтому он физически не смог дать отпор нападавшим. После избиения россиянина госпитализировали. Ему провели операцию, но из медучреждения пока не выписали.

Информацию о том, что девушки изнасиловали пострадавшего палкой опровергли в отделении СКР по Тюменской области. Сведения о том, что Гилев перед началом драки приставал к девочкам также не подтвердились. На школьниц возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц (статья 111 УК РФ).