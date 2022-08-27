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9 минут назад

Пилот пассажирского чартера потерял сознание на высоте 9 км

Майк Габриелян

Пилот пассажирского лайнера Бирмингем – Анталья потерял сознание за штурвалом на высоте 9 км. Самолет пришлось экстренно сажать в Греции. О ЧП сообщает Birmingham Live.

Пилот пассажирского чартера потерял сознание на высоте 9 км
Фото: globallookpress.com © Bayne Stanleygloballookpress.com © Bayne Stanley

«Потрясенные авиапассажиры испытали момент ужаса на высоте 9 000 метров, когда их пилот лишился чувств. Второй пилот был вынужден совершить аварийную посадку», - пишет издание.

Рейс направлялся из аэропорта Бирмингема в Анталью 23 августа. Пассажиры заподозрили неладное, когда в передней части самолета "возникло волнение".

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«Мы думали, что кто-то поранился в туалете во время турбулентности… потом нам сказали, что мы приземляемся в Греции из-за неотложной медицинской помощи на борту», – рассказал один из пассажиров.

Пассажирам не сказали, что пилот потерял сознание. Самолет начал быстро снижаться и приземлился в аэропорту Салоники. Людям не разрешили выходить, пока скорая помощь не эвакуировала пилота, что заняло более часа.

Пассажиры пожаловались, что рейс был задержан на восемь часов. Им выдали по одному ваучеру на 15 евро. Это покрыло «базовое питание», но никаких возмещений или скидок на будущие рейсы авиакомпания не предложила.

Представитель авиакомпании Jet2 заявил, что рейс был изменен в качестве «меры предосторожности».

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