Сотрудник Минобороны рассказал о поджоге своего BMW

Замначальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгений Секретарев заявил, что не проживает в том дворе, где подожгли автомобиль. По его словам, он никого не подозревает в поджоге, сообщает Telegram-канал Shot.

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"Ни с кем не конфликтовал. Во дворе случайно оказался, поэтому нет никаких подозрений. Следствие работает. Приехала группа, осмотрела, проработала все. Заявление написано. Конфликты я исключаю", - сказал он.

Секретарев отметил, что женщина, совершившая преступление, скорее всего, является "не очень адекватной".

"Я ее вижу первый раз в жизни, и от этого вопросов возникает много. Пожилая женщина за 60 лет", - отметил хозяин машины.

Ранее сообщалось, что в Москве спалили автомобиль марки BMW высокопоставленного чиновника Министерства обороны России.