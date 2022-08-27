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11 минут назад

Сотрудник Минобороны рассказал о поджоге своего BMW

Газета.Ruиещё 3

Замначальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгений Секретарев заявил, что не проживает в том дворе, где подожгли автомобиль. По его словам, он никого не подозревает в поджоге, сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудник Минобороны рассказал о поджоге своего BMW
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ни с кем не конфликтовал. Во дворе случайно оказался, поэтому нет никаких подозрений. Следствие работает. Приехала группа, осмотрела, проработала все. Заявление написано. Конфликты я исключаю", - сказал он.

Секретарев отметил, что женщина, совершившая преступление, скорее всего, является "не очень адекватной".

В Москве загорелся BMW замначальника управления Генштаба

"Я ее вижу первый раз в жизни, и от этого вопросов возникает много. Пожилая женщина за 60 лет", - отметил хозяин машины.

Ранее сообщалось, что в Москве спалили автомобиль марки BMW высокопоставленного чиновника Министерства обороны России.

Сообщалось, что во дворе одного из домов на Ленинградском шоссе неизвестная женщина сначала облила машину бензином из канистры, а затем подожгла ее. Больше всего пострадала задняя часть автомобиля — багажник полностью выгорел.

Происшествия,Верховный суд,Минобороны России,Генштаб,
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