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45 минут назад

В Москве загорелся BMW замначальника управления Генштаба

Lenta.ruиещё 1

В Москве загорелся автомобиль марки BMW, который принадлежит замначальнику управления Генштаба Вооруженных сил России Евгению Секретареву. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В Москве загорелся BMW замначальника управления Генштаба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что машина загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Судя по фотографиям, выложенным в сеть, больше всего пострадала задняя часть авто — выгорел багажник. По словам очевидцев, в нескольких метрах от пострадавшей машины видна выгоревшая трава.

Следствие не исключает, что автомобиль сотрудника Генштаба могли поджечь. Некоторые очевидцы сообщают о подозрительной девушке, находящейся недалеко от места происшествия, однако сейчас трудно сказать, связана ли она с инцидентом.

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Владелец автомобиля работает в восьмом управлении Генштаба, пишет Baza. Согласно странице на сайте Минобороны России, подразделение «решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению Вооруженными Силами Российской Федерации». Baza уточняет, что данное ведомство следит за повесткой в СМИ и выявляет дезинформацию по поводу деятельности российских войск.

Происшествия,Минобороны России,Генштаб,
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