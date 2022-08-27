В Москве загорелся BMW замначальника управления Генштаба

В Москве загорелся автомобиль марки BMW, который принадлежит замначальнику управления Генштаба Вооруженных сил России Евгению Секретареву. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что машина загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Судя по фотографиям, выложенным в сеть, больше всего пострадала задняя часть авто — выгорел багажник. По словам очевидцев, в нескольких метрах от пострадавшей машины видна выгоревшая трава.

Следствие не исключает, что автомобиль сотрудника Генштаба могли поджечь. Некоторые очевидцы сообщают о подозрительной девушке, находящейся недалеко от места происшествия, однако сейчас трудно сказать, связана ли она с инцидентом.