Россиянину дали 15 лет за убийство бабушки ради телевизора

Преступление произошло в августе прошлого года. Россиянин был пьян и под действием наркотиков пришел в квартиру своей бабушки и потребовал дать ему денег на очередную дозу. 71-летняя пенсионерка ему отказала, тогда мужчина напал на нее и начал бить металлическим ключом и ножом. После этого он начал душить бабушку резиновой трубкой от медицинского тонометра, однако трубка порвалась, и он продолжил душить ее найденным на месте шнуром. После этого он забрал 2500 рублей и телевизор, который сдал в ломбард за 3107 рублей.