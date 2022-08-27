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46 минут назад

Взрыв произошел на газопроводе в Мексике

Lenta.ru

В Мексиканском штате Пуэбла произошел взрыв на газопроводе компании Pemex. Об этом пишет портал Diario de Mexico со ссылкой на Государственное управление гражданской защиты.

Взрыв произошел на газопроводе в Мексике
Фото: ReutersReuters

По информации портала, инцидент произошел около 11 утра. Сотрудники нефтегазовой компании герметизировали трубу на месте нелегальной врезки. Трубопровод повредили неудачными манипуляциями экскаватора, в результате чего произошел взрыв. Рабочие не пострадали, они успели убежать до взрыва и криком предупредить жителей окрестных домов.

В ликвидации пожара принимают участие полиция, пожарные, Национальная гвардия и минобороны, а также специалисты Pemex. Место утечки оцеплено в радиусе 500 метров, о погибших или раненых не сообщается. Для помощи населению организовано временное убежище.

«В рамках скоординированной работы, которую мы проводим в районе взрыва в Амосоке, совместно с муниципальными властями открыто временное убежище для оказания поддержки и ухода населению. Мы призываем вас держаться подальше от места происшествия», — сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что на нефтедобывающей платформе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли как минимум пять человек, еще шестеро пострадали.

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