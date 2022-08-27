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2 часа назад

В Тюменской области три девушки избили мужчину на вокзале

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На вокзале железнодорожной станции Вагай в Тюменской области три девушки избили мужчину. Возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура региона.

В Тюменской области три девушки избили мужчину на вокзале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«20 августа в позднее время подростки находились в помещении железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района, где у них произошёл конфликт с мужчиной... В результате ссоры девочки нанесли удары по телу мужчины», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Потерпевший был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что мужчина избил трёх сотрудников хирургического отделения в больнице в Балашихе Московской области.

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