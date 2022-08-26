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56 минут назад

Замдекана МГУ перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей

Елена Прошина

Мошенники похитили почти 2 миллиона рублей у заместителя декана одного из факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Замдекана МГУ перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мошенники представились сотрудниками Центробанка и заявили, что счета женщины находятся в опасности. Следуя их инструкциям, доверчивый замдекана перевела на указанный «безопасный счёт» 1,9 миллиона рублей. Для этого женщине пришлось провести целых 94 транзакции.

О звонках жертва мошенников никому не рассказывала, пока наконец-то сама не заподозрила неладное. По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов начата проверка.

Похожий случай ранее произошёл в Саратове. Жительница областного центра отдала мошенникам около 1 миллиона рублей. Для этого ей потребовалось совершить 64 перевода.

Происшествия,МГУ,
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