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28 минут назад

СМИ: в центре Оттавы произошла стрельба

ТАСС

Не менее пяти человек пострадали в пятницу в результате стрельбы в центре Оттавы. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в городской полиции.

В центре Оттавы произошла стрельба
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел после закрытия баров и ресторанов в районе рынка, который расположен недалеко от комплекса зданий национального парламента. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позднее еще два человека обратились за помощью в больницу.

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Полиция выясняет, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие. Других подробностей не приводится.

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