Стало известно место установки взрывного устройства в Бердянске

Самодельное взрывное устройство, от которого погиб заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, заложили на дереве на детской площадке на территории оздоровительного центра «Криворожский горняк». Об этом «РИА Новости» сообщил мэр города Александр Сауленко.

Фото: официальный Telegram-канал мэрии города Бердянска официальный Telegram-канал мэрии города Бердянска

Он добавил, что в «Криворожском горняке» давно проживают беженцы из Мариуполя, основной частью представляющие семьи с детьми.

По словам Сауленко, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было подвешено на дереве на высоте порядка трех метров. Он отметил, что во время взрыва на детской площадке «чудом никого не оказалось».

Однако в зоне радиуса поражения находилась машина замначальника ГАИ Бердянска.

Губернатор города считает, что в инциденте «прослеживается след киевского террористического режима», который «пытается бороться с мирным населением именно таким способом» и свидетельствует о том, что «они не задумываются над жертвами среди детей и мирного населения».