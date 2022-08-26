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1 час назад

Мэр Бердянска: взрывное устройство было установлено на детской площадке

Елена Прошина

Самодельное взрывное устройство, от которого погиб заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, заложили на дереве на детской площадке на территории оздоровительного центра «Криворожский горняк». Об этом «РИА Новости» сообщил мэр города Александр Сауленко.

Стало известно место установки взрывного устройства в Бердянске
Фото:  официальный Telegram-канал мэрии города Бердянска официальный Telegram-канал мэрии города Бердянска

Он добавил, что в «Криворожском горняке» давно проживают беженцы из Мариуполя, основной частью представляющие семьи с детьми.

По словам Сауленко, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было подвешено на дереве на высоте порядка трех метров. Он отметил, что во время взрыва на детской площадке «чудом никого не оказалось».

Однако в зоне радиуса поражения находилась машина замначальника ГАИ Бердянска.

Замначальника ГАИ Бердянска скончался в результате взрыва

Губернатор города считает, что в инциденте «прослеживается след киевского террористического режима», который «пытается бороться с мирным населением именно таким способом» и свидетельствует о том, что «они не задумываются над жертвами среди детей и мирного населения».

Ранее стало известно, что Колесников умер от полученных в результате взрыва рядом с «Криворожским горняком» ранений.

Происшествия,Александр Колесников,ГИБДД,
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