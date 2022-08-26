В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
33 минуты назад

ФСБ задержала россиянина за финансирование террористов в Сирии

Lenta.ru

В Саратовской области задержали местного жителя за финансирование запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

ФСБ задержала россиянина за финансирование террористов в Сирии
Фото: Роман Яровицын / КоммерсантъРоман Яровицын / Коммерсантъ

По данным ведомства, в январе фигурант общался с разыскиваемым террористом Сирии. А в июне он перечислял ему деньги на расчетный счет Qiwi-кошелька.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности»). Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала уроженца Средней Азии, который 17 раз переводил деньги террористам.

Происшествия,Хайят тахрир аш-шам,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители