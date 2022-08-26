В Боржомском лесу ликвидировали 90% очагов возгорания

Грузинские спасатели ликвидировали 90% активных очагов возгорания в Боржомском лесу на юге Грузии. Об этом сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики Темур Мгебришвили.

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"Работы по ликвидации (пожара в Боржомском лесу - прим. ТАСС) активно продолжаются. На данный момент на всех трех секторах ликвидировано 90% пожара. На остальных 10% идет активное тушение. Все это осложняет рельеф, куда без вертолета или самолета сложно подобраться", - приводит пресс-служба МВД слова Мгебришвили.

Глава Службы по ЧС надеется, что к субботе удастся объявить о ликвидации пожара в Боржомском лесу, однако после того как все очаги потушат пожарные еще в течение нескольких дней будут вести мониторинга ситуации.

В Грузии с 20 августа борются с крупным пожаром в Боржомском лесу на юге страны.