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38 минут назад

В Боржомском лесу ликвидировали 90% очагов возгорания

ТАСС

Грузинские спасатели ликвидировали 90% активных очагов возгорания в Боржомском лесу на юге Грузии. Об этом сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики Темур Мгебришвили.

В Боржомском лесу ликвидировали 90% очагов возгорания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Работы по ликвидации (пожара в Боржомском лесу - прим. ТАСС) активно продолжаются. На данный момент на всех трех секторах ликвидировано 90% пожара. На остальных 10% идет активное тушение. Все это осложняет рельеф, куда без вертолета или самолета сложно подобраться", - приводит пресс-служба МВД слова Мгебришвили.

Глава Службы по ЧС надеется, что к субботе удастся объявить о ликвидации пожара в Боржомском лесу, однако после того как все очаги потушат пожарные еще в течение нескольких дней будут вести мониторинга ситуации.

В Грузии с 20 августа борются с крупным пожаром в Боржомском лесу на юге страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 августа издал приказ о привлечении личного состава сил обороны к тушению пожаров. Угрозы распространения пламени на населенные пункты нет. Предварительная площадь пожара - 150 гектаров. В тушении пожара участвуют самолеты, предоставленные Турецкой Республикой.

Происшествия,Ираклий Гарибашвили,
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