Брейвик потребовал отменить свою изоляцию

Норвежский террорист и убийца Андерс Брейвик, отбывающий наказание за совершение терактов в Норвегии летом 2011 года, требует отменить его изоляцию. По мнению осужденного, длительное содержание в одиночной камере нарушает его человеческие права, пишет норвежская газета Aftenposten.

Брейвик «прославился» терактами в правительственном квартале Осло и на острове Утейя, жертвами которых в общей сложности стали 77 человек. Суд приговорил Брейвика к 21 году заключения с возможностью продления срока.